'Raiola doet uitstekende zaak met transfer Lukaku'

Het is slechts een kwestie van tijd voordat Romelu Lukaku officieel een speler van Manchester United is. De clubs zijn er al even uit en de Rode Duivel legde al zijn medische testen af en reageerde al op zijn transfer. Daarmee doet ook zijn manager een goede zaak.



Mino Raiola sluit na de recordtransfer van Paul Pogba vorige zomer opnieuw een lucratieve deal met Man Utd. De Nederlandse makelaar strijkt ook de nodige miljoenen op door de transfer van Lukaku, die naar verluidt zou verkassen voor 85 miljoen euro, een bedrag dat met bonussen nog kan oplopen tot 100 miljoen.



Volgens L'Equipe steekt Raiola zelf nog zo'n 12 miljoen euro op zak. Zijn zomer lijkt zo nu al geslaagd te zijn.