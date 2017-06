'Aanstaand Feyenoord-target neemt alvast voorschot op transfer'

De transfer van Rick Karsdorp wordt naar alle waarschijnlijkheid een dezer dagen al afgerond. Dat meldt ook Mikos Gouka, clubwatcher namens het Algemeen Dagblad, op Twitter.



De opvolger wordt op zijn beurt zeer waarschijnlijk Kevin Diks, van Fiorentina. De rechtsback die vorig seizoen nog aan Vitesse werd verhuurd, nam op social media alvast een voorschot op zijn aanstaande transfer door veel Feyenoord-spelers te 'Volgen'. Een voorbode?





Heerlijke #transferjosti hoor. Kevin Diks is een kluit Feyenoorders gaan volgen op Instagram. pic.twitter.com/7Ww0gIQoqo

Rick Karsdorp is bijna echt van AS Roma. Transferbedrag rond 17 miljoen. Hij landt om 9:00 uur in Rome. Kevin Diks op weg naar #Feyenoord.