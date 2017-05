Feyenoord-spits sluit transfer niet uit: "Het verandert elke dag"

Als het aan Nicolai Jörgensen ligt speelt hij ook volgend seizoen voor Feyenoord. Toch houdt de spits wel een slag om de arm, want als er een bod komt dat niet te weigeren valt...



De spits sprak met Ekstra Bladet "Je weet nooit wat er gebeurt in de voetballerij. Het verandert elke dag. Tot nu toe is het mijn plan om bij Feyenoord te blijven, maar het is niet alleen aan mij. Als de club een niet te weigeren aanbod krijgt, zien we wel wat er gebeurt."



"Voor nu ligt mijn focus honderd procent op Feyenoord. Volgens mij zijn er een hoop dingen vervelender dan dat. Het is niet iets dat me bezighoudt. Ik ben gewoon heel blij dat we kampioen zijn geworden en wil graag Champions League spelen met Feyenoord."