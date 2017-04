'Aanwezigheid mede oud-Ajacieden was geen reden voor transfer'

De zomermercato is nog lang niet geopend en in de meeste landen draait de titelstrijd nog op volle toeren, maar toch zijn heel wat clubs al bezig met het vormen van hun kern voor volgend seizoen. Spelers die transfervrij worden of einde contract zijn, mogen immers al elders tekenen. Ook de Belgische landskampioen Club Brugge wist zo een fraaie slag te slaan.



Blauw-Zwart slaagde er immers in om de erg veelbelovende Elton Acolatse gratis weg te plukken bij KVC Westerlo. En blijkbaar had het niet veel nodig om het jeugdproduct van Ajax te overtuigen. "Bij Club spelen al twee gewezen Ajacieden, Ricardo van Rhijn en Stefano Denswil, maar dat speelde niet mee. Club bood de Nederlander, die de keuze had uit enkele clubs, gewoon het beste project", schrijft Sport/Voetbalmagazine.



Bovendien is Acolatse ervan overtuigd dat Club een ideale keuze is om verder te groeien in zijn carrière. "Nu komt hij weer terecht bij een club die strak georganiseerd is én die dominant voetbalt. Daarom leeft bij de 21-jarige speler het gevoel dat hij daar weer nieuwe stappen kan zetten."



Bij Ajax wist de aanvaller niet door te breken, maar toch lonkt er dus een rooskleurige toekomst voor Acolatse.