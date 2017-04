Drama ADO-aanvaller: na mislukte transfer ook einde seizoen

Het zit Gervane Kastaneer maar niet mee de laatste tijd. In januari mislukte zijn overgang naar FSV Mainz 05 door een oogblessure en om dezelfde reden lijkt zijn seizoen reeds ten einde.



Alfons Groenendijk rekent 'niet op korte termijn' op zijn aanvaller. "Hij is druk bezig met zijn revalidatie. Dat heeft tijd nodig", zo laat Groenendijk weten aan Omroep West. "Het is daarom moeilijk in te schatten wanneer hij terug komt."



Kastaneer raakte geblesseerd in het thuisduel met PEC Zwolle (1-2). Het is mogelijk dat die wedstrijd ook zijn laatste is geweest in Haagse dienst. Zijn verbintenis loopt deze zomer af en gesprekken omtrent verlenging hebben vooralsnog geen witte rook opgeleverd.



ADO speelt dit weekeinde thuis tegen PSV.