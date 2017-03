Jones enthousiast: "Kom maar op, waar ligt dat contract?"

Brad Jones werd afgelopen zomer door Feyenoord gehaald als vervanger van Kenneth Vermeer en die rol heeft de Australische doelman uitstekend ingevuld. De Rotterdammers zouden daarom ook graag het contract van Jones verlengen. De sluitpost zelf ziet een langer verblijf in Nederland ook wel zitten, zo laat hij weten aan ELFvoetbal.



"Kom maar op, waar ligt dat contract? Mijn lichaam is sterk. Voor mijn gevoel is dit een plek waar ik lang zou kunnen presteren", vertelt de 35-jarige goalie, die eerder onder contract stond bij onder meer Liverpool FC en NEC Nijmegen.



De Australiër heeft het goed naar zijn zin in Nederland. "Zeker. Ik ben hier gesetteld. Heb een mooi huis in een rustige buurt. Mijn kinderen zitten op een internationale school in Den Haag. En met mijn vrouw gaat het ook goed. Voor haar familie in Engeland is Rotterdam net zo ver vliegen als Manchester, waar we voorheen woonden", aldus Jones.