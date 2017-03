'Conte geeft jawoord en maakt transfer'

Trainer Antonio Conte heeft de ploeg van Chelsea nu een paar maanden onder zijn hoede en op Stamford Bridge bevalt die samenwerking natuurlijk wel. De Blues stevenen immers af op een nieuwe Premier League-titel. Volgens het medium Tuttosport werkt de coach in kwestie na de zomer echter niet meer in Engeland.



De Italiaanse krant stelt op donderdagmorgen dat Conte akkoord gegaan is met een aanbieding van vijftien miljoen euro per seizoen bij de Serie A-club Internazionale. De Nerazzurri namen nog niet zo heel lang geleden afscheid van de Nederlandse manager Frank de Boer en moeten het sindsdien doen met Stefano Pioli. Dat is echter slechts een tussenpaus en de clubleiding van Inter is al langer op zoek naar een opvolger.



Omdat Inter is overgenomen door vermogende Chinezen hebben de Milanezen de beschikking over een flink transferbudget. Dat zou dus allereerst aangewend worden om Conte naar het Giuseppe Meazza-stadion te lokken. Aanvankelijk wilde Inter de oefenmeester 'slechts' elf miljoen euro per seizoen betalen, maar dit eerste aanbod werd afgewezen door de oud-trainer van Juventus. Vijftien miljoen euro per jaar is echter meer naar zijn zin.