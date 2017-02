Riedewald spreekt zich uit over mogelijke transfer

Centrumverdediger Jaïro Riedewald zat lang op de reservebank bij Ajax, maar in het hier en nu is hij weer belangrijk door de blessure van linksback Daley Sinkgraven. In de afgelopen wintertransferperiode wilde de jonge Ajacied eigenlijk liever vertrekken uit de Amsterdam ArenA, maar nu twijfelt hij.



In gesprek met Goal zegt Riedewald: "Ik wil mezelf ontwikkelen en een betere speler worden. En als ik één keer per maand bij Jong Ajax speel, dan is dat niet ideaal." Daarbij weet hij echter wel: "In de zomer zijn de kansen weer heel anders. Dan begint iedereen op nul en kan ik laten zien dat ik wel een heel seizoen kan gaan spelen." Een transfer wil hij echter toch niet uitsluiten. "Het is moeilijk te zeggen. Ik heb daar een zaakwaarnemer voor, die natuurlijk met clubs praat. Ik heb goed contact met hem en mocht er 'iets' komen, dan is het aan mij om een keuze te maken."



Mentaal gezien gaat het wel beter met de stopper. "Op een gegeven moment heb ik de knop omgezet en ben ik wel weer gaan genieten van de training. Met de jongens als (onder meer, red.) Kenny Tete proberen we er het beste van te maken en ik ga nu gewoon weer met een lachend gezicht naar de training."