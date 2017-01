'Ajax-transfer wordt op woensdag afgerond'

Ajax deed deze transferperiode reeds zaken met Tianjin Teda omtrent Nemanja Gudelj en verkocht Riechedly Bazoer aan VfL Wolfsburg. Op woensdag zal er een derde prominente Ajacied verkocht worden, zo weet het medium L'Équipe te melden. De verwachting is namelijk dat buitenspeler Anwar El Ghazi binnen 24 uur zijn handtekening zal zetten bij Lille OSC.



Eerder werd de vleugelspits in verband gebracht met SS Lazio, maar dat diende eerst ruimte te maken in zijn selectie voor de Ajacied, wat niet lukte. Daarna was het de beurt aan Lille om concreet te worden en inmiddels speelt dat verhaal toch ook al een week of twee. Volgens de bovengenoemde krant is de saga echter bijna ten einde. Op woensdag vertrekt El Ghazi richting Frankrijk om zijn handtekening te zetten onder een meerjarig contract.



Ajax ontvangt hoogstwaarschijnlijk ongeveer zeven miljoen euro voor zijn selectiespeler, die de afgelopen paar wedstrijden toch in de basis begon. Eerder communiceerden de Amsterdammers dat ze zelf een vleugelspits wilden vastleggen alvorens El Ghazi verkocht zou worden en nu rijst de vraag dus: is Ajax ook dicht bij een inkomende transfer?