'Duidelijkheid over mogelijke transfer Janssen'

Spits Vincent Janssen doet het niet bepaald goed op White Hart Lane bij Tottenham Hotspur. De centrumaanvaller heeft in ieder geval wat tijd nodig om zich aan te passen, maar de fans van de Spurs roepen bij tijd en wijle al om zijn hoofd. Is een uitleenbeurt misschien een optie?



Het Algemeen Dagblad weet: "Er zijn altijd clubs die informeren naar een spits in zijn situatie. Maar het management van Janssen laat weten totaal niet bezig te zijn met verhuur. De spits en zijn entourage willen de rust bewaren, niet aan paniekvoetbal doen in wat 'nog altijd maar het eerste halfjaar is van een jonge spits in de Premier League'. Andersom heeft Spurs ook aangegeven: het is honderd procent zeker dat Janssen blijft. Beter elke dag blijven trainen met topspelers, dan nu voor drie maanden instappen bij pak 'm beet Swansea City in de worsteling van een degradatiestrijd in de Premier League."



De krant gaat verder: "Bovendien: in de tweede helft van het seizoen strijdt Spurs nog op drie fronten. In de competitie staat de ploeg knap tweede, in de Europa League wacht AA Gent in de eerste knock-outronde en in de FA Cup komt eind deze maand Wycombe op bezoek."