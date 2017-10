'Veltman maakt meest verrassende transfer sinds tijden'

Rechtsback Joël Veltman heeft het wel heel erg vaak (en misschien wel té vaak) gedaan bij de supporters van Ajax. Ze nemen de verdediger keer op keer onder vuur, al is die mening misschien iets bijgedraaid naar aanleiding van de Klassieker van zondag tegen Feyenoord ...



Het is echter de vraag hoelang de aanvoerder van Ajax nog in Amsterdam te bewonderen is. In de afgelopen zomer speelde de verdediger namelijk al met de gedachte om te vertrekken uit de Johan Cruijff ArenA en in de winter of de aankomende zomer begint dat misschien van voor af aan. En misschien maakt Veltman wel een absolute droomtransfer.



Het medium Corriere dello Sport meldt namelijk dat de Ajacied de belangrijkste kandidaat is om de nieuwe rechtsback van Napoli te worden. De Champions League-tegenstander van Feyenoord is op zoek naar iemand die vleugelverdediger Elseid Hysaj van concurrentie kan voorzien en directeur Cristiano Giuntoli is onder de indruk van de veelzijdigheid van Veltman. Het is onbekend of Napoli op een transfer in de aankomende wintertransferwindow mikt: mogelijk wacht men nog even.