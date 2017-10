Deze drie landen willen samen het WK 2030 organiseren

Het WK werd in 2002 al in twee landen gehouden. Destijds waren het Japan en Zuid-Korea die het evenement organiseerden. In 2030 lijkt het erop dat het drie landen worden. Argentinië, Paraguay en Uruguay hebben zich namelijk samen kandidaat gesteld voor het toernooi over dertien jaar.



De drie landen maakten hun kandidatuur bekend tijdens een gezamenlijke persconferentie in de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Uruguay organiseerde in 1930 al het allereerste WK voetbal en pakte toen ook de eindzege. Dat gebeurde ook toen Argentinië in 1978 organisator was: in de verlenging van de finale werd Nederland geklopt. Paraguay organiseerde nooit een WK.



De drie Zuid-Amerikaanse landen zijn niet de enige serieuze gegadigden. Ook Engeland, China en het duo Australië en Nieuw-Zeeland hebben zich kandidaat gesteld.