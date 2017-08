Tighadouini reageert op zijn transfer naar FC Twente

Adnane Tighadouini rondde zojuist zijn huurtransfer naar FC Twente af. De flankspeler is zeker één seizoen te bewonderen in Enschede. Bovendien beschikken de Tukkers over een optie tot koop.



"Ik heb veel zin om weer in Nederland te gaan spelen", reageert de van Malaga CF overgekomen Tighadouini op de clubwebsite van Twente. "Ik heb zin om weer te vlammen. Afgelopen jaar was het een goed seizoen bij Vitesse. We wonnen de KNVB beker, maar ik weet van mijzelf dat ik nog beter kan. Dat wil ik dit jaar bij FC Twente laten zien."



Deze zomer keerde hij weer terug in Andalusië, maar dat werd dus voor een korte tijd. "Ik wist dat het een moeilijke zaak zou worden om aan spelen toe te komen bij Malaga. Ik heb hard door getraind en gewacht welke club er op mijn pad zou komen. Dat het nu FC Twente is geworden geeft mij een goed gevoel. Het gesprek met René Hake was erg positief en ik hoop snel voor de aanvallende versterking te kunnen zorgen. Marino Pusic (assistent-trainer red.) ken ik nog uit mijn tijd bij Vitesse en NAC Breda en hij heeft mij ook het nodige verteld. Ik kijk uit naar het komende jaar."



Technisch directeur Jan van Halst vult aan: "Het is bekend dat we zoeken naar meer aanvallende stootkracht. Adnane is zo’n speler die ons voorin sterker kan maken. Hij is creatief en heeft Eredivisie-ervaring. We zijn blij dat we hem aan de groep kunnen toevoegen."





HIJ IS BINNEN! Welkom bij #FCTwente Adnane Tighadouini! Hij komt op huurbasis over van @MalagaCF #cote "Zin om te vlammen." pic.twitter.com/cNePRhrJjM — FC Twente (@fctwente) 23 augustus 2017