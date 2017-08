Officieel: Roda JC beloont talent met contract

Roda JC Kerkrade heeft met Célestin Djim overeenstemming bereikt over een eenjarig contract met de optie voor nog een seizoen. Dat melden de Limburgers donderdagmiddag via de officiële kanalen.



De 22-jarige Belg werd halverwege vorig seizoen overgeheveld van Jong Roda naar het eerste elftal en kwam tot nog toe tweemaal in actie voor de hoofdmacht. Djim genoot zijn jeugdopleiding bij Standard Luik.



Technisch Directeur Harm van Veldhoven is content met de contractondertekening van Djim: "Célestin is een jonge talentvolle aanvaller met snelheid en scorend vermogen. We zijn blij dat wij hem voor een jaar plus een optie voor nog een seizoen hebben vastgelegd."





