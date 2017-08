'De Boer zorgt mogelijk voor dubbele Eredivisie-transfer'

Coach Frank de Boer heeft Jaïro Riedewald van Ajax al naar Crystal Palace gehaald en richt zijn pijlen op dit moment klaarblijkelijk op PSV. De oefenmeester wil volgens het medium De Telegraaf allereerst Luuk de Jong naar Londen halen, maar is ook geïnteresseerd in een collega van de spits.



De Boer raakte onlangs zijn tweede doelman Steve Mandanda kwijt aan Olympique Marseille en is op zoek naar een vervanger. Wat dat betreft was Jasper Cillessen van FC Barcelona in beeld, maar de Oranje-keeper zit wel goed in het Camp Nou, alhoewel hij natuurlijk tweede doelman is achter Marc-André ter Stegen. Nu is ook Jeroen Zoet in beeld bij de Cherries.



Zoet heeft ook een andere optie, want SL Benfica houdt hem eveneens goed in de gaten. De Portugezen weigeren echter de hoofdprijs te betalen voor de Nederlander en hebben ook een andere optie in Miguel Silva van Vitoria Guimarâes. Crystal Palace is daarom een betere optie, al moet De Boer zijn interesse voor De Jong en Zoet wel nog concretiseren.