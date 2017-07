'Mahrez bereikt akkoord over contract bij nieuwe club'

De Algerijnse buitenspeler Riyad Mahrez was vooral in het kampioensjaar van zijn club Leicester City heel erg belangrijk. In het afgelopen seizoen vielen de prestaties van de vleugelspits wat tegen en nu staat hij vermoedelijk voor een transfer. Zelf zou Mahrez er al uit zijn met een Serie A-club.



Het AS Roma van onder meer de Nederlanders Kevin Strootman en Rick Karsdorp en de Belgische middenvelder Radja Nainggolan is nog wel op zoek naar een paar nieuwe spelers. De Romeinen verkochten Mohamed Salah voor veel geld aan het Engelse Liverpool en dienen nu een vervanger aan te trekken. Dat wordt volgens de Italiaanse media Mahrez, die er dus al uit is met de clubleiding van de Italianen.



Nu dient technisch directeur Monchi van Roma een akkoord te bereiken met de clubleiding van Leicester City en dat levert nog wel wat moeilijkheden op. Onlangs bracht de Spaanse 'transfergoeroe' een bod uit van 25 miljoen euro op Mahrez, maar dit werd pertinent naar de prullenbak verwezen door de Engelsen, die sowieso 35 miljoen euro willen hebben.