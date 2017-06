OFFICIEEL: FC Barcelona pakt uit met verrassende transfer

FC Barcelona heeft zich ook geroerd op de transfermarkt. De Catalaanse trots heeft een ex-speler weer naar de club gehaald en betaalde 12 miljoen euro aan zijn club.



Gerard Deulofeu keert terug naar Camp Nou. Barça kondigde aan dat het de terugkoopclausule van 12 miljoen euro heeft geactiveerd. De speler kwam de afgelopen drie seizoenen uit voor Everton, Sevilla en AC Milan.



Hij tekende een contract tot medio 2019. Everton had hem in 2015 voor 6 miljoen euro overgenomen.





