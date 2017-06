Pachuca-directeur doet onthulling over PSV-transfer Lozano

PSV versterkte zich deze week zoals bekend met Hirving Lozano. De transfer van de Mexicaan maakt veel los. Hij is immers een befaamd toptalent, en kon ook naar grotere clubs.



Dat laatste bevestigt Marco Garcés, directeur van Pachuca CF, nu in gesprek met het Spaanse Radio Marca. "Het werd uiteindelijk PSV, omdat de speler dat graag wilde. Een transfer naar een Spaanse club was financieel gezien veel gunstiger geweest, maar de speler was vastberaden om naar Nederland te vertrekken. En met name naar PSV", legt Garcés uit.



Pachuca kreeg de nodige kritiek in eigen land doordat het over Lozano onderhandelde ten tijde van de Confederations Cup, waarop Mexico actief is. Hierom reisde de aanvaller zelf al heen en weer naar Eindhoven, vanuit Rusland. "We hadden graag vóór het toernooi al een akkoord willen bereiken, maar helaas. Bij de selectie begrepen ze het belang van de zaak ook wel, en ik denk dat Lozano met zijn gedachte volledig bij de Confederations Cup zit nu", claimt de beleidsbepaler tot slot.