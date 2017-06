Spits aast op transfer naar Enschede: "Een fantastische club"

FC Twente is na het vertrek van Enes Ünal op zoek naar een nieuwe spits. De club uit Enschede lijkt nu een nieuwe aanvalsleider gevonden te hebben. Tom Boere staat namelijk op het verlanglijstje van de club.



Op dit moment geniet de spits van een vakantie in Turkije, maar dinsdag is hij weer terug in Nederland. "Dan zal er meer duidelijk worden. Ik ga nu noch niets bevestigen of ontkennen. Maar FC Twente is natuurlijk een fantastische club", vertelde Boere aan het Eindhovens Dagblad.



Het ziet er dan ook naar uit dat de huidige speler van FC Oss aan de slag zal gaan als de nieuwe spits van FC Twente. Afgelopen seizoen kwam de aanvaller aan 38 wedstrijden en 33 goals in Oss.