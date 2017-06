'Tete ziet transfer ondanks akkoord helemaal niet zitten'

De kans dat Kenny Tete komend seizoen nog bij Ajax speelt, is bijzonder klein. Beide partijen sturen aan op een transfer en Galatasaray leek de bestemming voor de rechtsback te worden, maar daar is verandering in gekomen.



De clubs zijn dicht bij een akkoord over een afkoopsom voor Tete. De 21-jarige rechtsback heeft echter vooralsnog weinig trek in een overgang naar Turkije, schrijft Voetbal International donderdagmiddag.



"De kans dat het Turkije wordt, is klein. Ajax en Galatasaray zijn nagenoeg rond over een transfersom van drie miljoen euro, plus een doorverkooppercentage. Tete ziet een overgang zelf echter niet direct zitten in de hoop dat er een club uit een grotere competitie zich concreet meldt. Zijn zaakwaarnemer Mino Raiola is al enige tijd bezig met verschillende clubs, waaronder ook enkele uit Engeland en Italië", aldus het voetbalblad.