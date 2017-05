Toptalent legt opmerkelijke transfer uit: "Dat is bij PSV top"

Anderlecht gaat de jongste jaren prat op zijn jeugdwerking en dat leverde al spelers als Lukaku, Tielemans of Dendoncker op, maar evengoed zijn er spelers die al voor het buitenland kiezen voor ze kunnen doorbreken. Deze week verloor Paars-Wit opnieuw zo'n talent.



De bijna 16-jarige Maxime Delanghe tekende een contract bij PSV. Op de officiële kanalen van de Nederlandse club legt hij zijn beweegredenen uit. "Volgens mij was het de juiste moment voor deze overstap", begint hij.



"Ik heb 11 jaar bij Anderlecht gezeten met ook een topopleiding, het is dan ook dankzij hen dat ik sta waar ik nu sta. Maar het sportieve plan hier is top en er is ook een visie naar de eerste ploeg toe. Er was eigenlijk geen twijfel meer."





Maxime Delanghe: 'Het sportief plan was top.'



