Pogba: "Ik maak me niet meer druk om mijn transfersom"

Paul Pogba werd afgelopen zomer voor maar liefst 105 miljoen euro naar Manchester United gehaald. De duurste aankoop maakt volgens sommigen de verwachtingen nog niet waar in Engeland, maar de Fransman trekt zich daar weinig van aan.



"Ik voel me prima, om eerlijk te zijn", vertelt de middenvelder op een persconferentie. "Ik heb met de club al twee prijzen gewonnen, maar natuurlijk is er nog ruimte voor verbetering. Ik maak me niet meer druk om mijn transfersom, omdat ik daar geen invloed op heb. Ik wil dus ook niet afgerekend worden op het bedrag. Het enige waar ik mee bezig ben is het spel op het veld."



"Ik heb het gevoel dat mensen mij afrekenen op mijn goals. Ze willen dat ik veel scoor omdat ik voor veel geld gehaald ben, maar ik ben een middenvelder en hoef dus niet alleen te scoren. Het transferbedrag is iets anders dan presteren op het veld", aldus Pogba, die dit seizoen vier keer doel trof voor United.