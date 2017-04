Eenvoudig international Oranje zag PSV-transfer in rook opgaan

Velen stellen dat hij uiteindelijk lang niet alles uit zijn carrière heeft gehaald. Geen gekke gedachte, want het rijtje clubs achter de naam van Romano Denneboom had misschien wel een stuk indrukwekkender kunnen zijn.



In 2004 speelde hij zelfs nog een interland, voor het Nederlands elftal. Maar op profniveau kwam hij niet verder dan sc Heerenveen, Willem II, NEC, FC Twente, Sparta Rotterdam en Arminia Bielefeld.



Hoe anders had dat kunnen zijn toen PSV in 2004/2005 bij NEC aanklopte voor hem. "PSV benaderde toen mijn zaakwaarnemer, dat was natuurlijk op het laatste moment. Ze wilden me erg graag hebben en alles lag al klaar, maar NEC liet mij uiteindelijk niet gaan", vertelt een balende Denneboom in een terugblik met VICE Sports.



"Ze wilden eerst Matthew Amoah van Dortmund halen en daarna mocht ik pas vertrekken. Het lukte ze niet om hem binnen te halen, dus mocht ik niet weg. Dat was een tikkie voor mij, want er lag een behoorlijk contract voor me klaar. Volgens mij ben ik toen drie dagen niet op de club geweest, ik moest het even een plekje geven."



Uiteindelijk speelde de flankspeler tussen 2004 en 2007 94 duels voor NEC (24 goals). Daarna trok hij naar Twente (59 duels, 9 goals).