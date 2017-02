Feyenoorder droomt van buitenlandse transfer: 'Er is wel belangstelling geweest'

Koploper Feyenoord is in de Eredivisie hard op weg naar de landstitel, maar achter de schermen wordt er ook alvast aan de toekomst gedacht. Het zou zomaar kunnen dan Miquel Nelom in de zomer vertrekt.



"Ik zou daar in de toekomst zeker voor opensta", aldus Nelom in Hand en Hand over een mogelijke transfer naar het buitenland. "Er is afgelopen zomer ook wel belangstelling geweest, onder meer uit Turkije. Maar ik wil ook nog heel graag een keer kampioen worden met Feyenoord. We zijn dit jaar natuurlijk op de goede weg, dat lijkt me duidelijk."



De linksback speelt al sinds 2009 bij Feyenoord. In 110 duels scoorde hij twee keer. "Ik heb het hier naar mijn zin, dat is wel duidelijk. Anders had ik al niet zolang voor Feyenoord gespeeld."