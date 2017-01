Brazilianen doen massaal oproep over Ajax-transfer

De Eredivisie-topclub Ajax heeft tussen de tien en twaalf miljoen euro geboden voor de diensten van de jonge Braziliaanse buitenspeler David Neres. De voetballer in kwestie komt eigenlijk pas net kijken op het hoogste niveau, maar de fans van Sao Paolo, de werkgever van Neres, doen het nu het stiekem al een beetje in hun broek ...



Op de diverse sociale media hebben de Brazilianen namelijk massaal een oproep voor Ajax en Sao Paolo. Men vindt dat Neres met rust gelaten moet worden en stelt dat het dom zou zijn als hij verkocht wordt voor een bedrag van 'maar' twaalf miljoen euro. Sterker nog, zelfs de transferclausule van de jongeling van twintig miljoen euro wordt aangestipt als zijnde 'veel te weinig'.



De fans van Sao Paolo zien Neres als de aangewezen opvolger van Lucas Moura, die eerder in zijn carrière ongeveer hetzelfde pad volgde als het target van Ajax en vervolgens een megatransfer maakte naar Paris Saint-Germain. Ook Neymar wordt veelvuldig aangehaald. Het begint in ieder geval steeds onwaarschijnlijker te worden dat Sao Paolo genoegen zal nemen met de bedrag dat lager ligt dan twintig miljoen euro.





David Neres in Ajax would be so grand. Such a crazy talent đź‘Ť https://t.co/huNlqzifzj — Nathaniel Marhefka (@GloryToColumbus) January 15, 2017

Se o David Neres vale 20 milhões Euros, acho que se o SĂŁo Paulo trabalhar legal, dá pra pegar 100 milhões de reais em uma temporada... — Art'hur Luizz (@ArtFlyingV) January 14, 2017

Wat grepen uit reacties Braziliaanse Twitteraars #neres #ajax:

- In potentie €50 mil waard

- > Lucas Moura

- Vergelijkbaar Douglas Costa — Bart (@barttajax) January 15, 2017