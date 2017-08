Ajax met de grond gelijk gemaakt na transfer: "Niet te geloven.."

De meningen over de reünie tussen Ajax en Siem de Jong zijn erg verdeeld. Veel fans zagen bijvoorbeeld liever naamgenoot Nigel komen, anderen verwachten juist veel van de aanvallende middenvelder.

'

Tot die laatste categorie behoort analist en oud-trainer Aad de Mos in elk geval níét. "Dit is niet te geloven.. Kenny Dalglish legde me ooit eens uit: "Je moet geen oud-, geen luie en geen geblesseerde spelers terughalen". Siem de Jong is niet lui, maar die andere twee aspecten gaan voor hem op. Deze aankoop is niet te volgen", stelt De Mos in de Voetbal International.



"Ik heb direct geroepen dat Ajax nu Kasper Dolberg wel van de hand kan doen, dat is de enige manier om de aankoop opeens te rechtvaardigen. Anders is het gewoon overbodig en loopt Siem de Jong straks spelers als Careltje Eiting of Frenkie de Jong in de weg. In een jaar waarin je maar één keer per week een wedstrijd speelt.."





De zorgpremie van Siem de Jong is hoger dan de autoverzekering van een beginnend automobilist met een opgepimpte Honda Civic. — Martijn Hilhorst (@MartijnHilhorst) 23 augustus 2017

BREAKING! Siem de Jong gearriveerd bij #Ajax: pic.twitter.com/gESAU5HW55 — Marcel Keizer ❌❌❌ (@MarcelKeizer69) 23 augustus 2017