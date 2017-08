Zeneli over transfer: heb niets meer van ze gehoord

De Eredivisie-club sc Heerenveen raakte reeds twee buitenspelers kwijt. Sam Larsson speelt de aankomende seizoenen voor Feyenoord in De Kuip, waar talent Dennis Johnsen zich mag laten zien bij Ajax. Het lijkt er echter niet op dat Arber Zeneli deze flankspelers gaat volgen.



De Kosovaarse vleugelspits stond in de belangstelling van het Italiaanse Genoa, dat redelijk concreet was. Zeneli vertelt aan de Leeuwarder Courant: "Mijn zaakwaarnemer heeft de afgelopen periode een paar goede gesprekken met de club gehad. Maar de laatste tijd heb ik niets meer van ze gehoord."



De buitenspeler stelt voorop: "Ik hoef hier ook niet weg. Ik kan bij Heerenveen nog steeds een betere speler worden. Als er de laatste week van de transferperiode niets meer gebeurt, wil ik het niet een half, maar een heel seizoen bij deze club laten zien."