Uitgaande PSV-transfer toegejuicht: 'Daarvan verlost'

Aad de Mos is blij met het vertrek van Davy Pröpper bij PSV. De middenvelder vertrekt voor een flinke zak geld naar het Engelse Brighton.



"Als je hem verkoopt, ben je van het financiële gat dat ontstond door het mislopen van de Europa League verlost. Sportief vind ik het ook een goede zaak, want van een ideale schoonzoon maak je nooit een boefje. Ik was blij als hij tijdens de winterstop naar Zenith was gegaan, maar nu vertrekt hij voor hetzelfde bedrag en op een beter moment. Hij maakt nu de weg vrij voor Rigo en Ramselaar", aldus De Mos in gesprek met Omroep Brabant.



"Rigo moet de nummer vier worden op het middenveld en het dan samen met Van Ginkel, Ramselaar en Hendrix uitmaken wie er speelt", meent De Mos. "Ik vind dat de jeugd ingepast moet worden tussen de vedetten. Aan de hand van die vedetten kunnen zij zich namelijk verder ontwikkelen."