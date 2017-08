'Man Utd bereikt akkoord met PSG over gigantische transfer'

Man Utd wist deze zomer al enkele keren fraai toe te slaan op de transfermarkt. Zo werd Romelu Lukaku weggehaald bij Everton en kwam vorige week nog Nemanja Matic over van Chelsea. Nu zouden ze dichtbij een volgende toptransfer staan.



Volgens The Daily Mail heeft Man Utd namelijk een akkoord bereikt over de transfer van Serge Aurier. De Ivoriaan staat momenteel onder contract bij PSG en is een concurrent van Thomas Meunier. Die lijkt echter hoger in de pikorde te staan, waardoor Aurier mag beschikken. Met Dani Alves loopt er namelijk nog een rechtervleugel rond in Parijs.



Er is wel nog een probleem. Aurier mag Engeland namelijk nog steeds niet binnen. Hij kreeg een celstraf opgelegd nadat hij een politieman zou hebben geslagen. Daardoor mocht hij Engeland niet betreden. Hij mistte zo al een Champions League wedstrijd in en tegen Arsenal. De rechter lijkt dus zijn vonnis te moeten vellen over een eventuele transfer.

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

