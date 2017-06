Van Halst en Boere reageren op transfer naar FC Twente

Vandaag presenteerde FC Twente definitief Tom Boere als de nieuwe spits in Enschede. De topschutter van de Jupiler League komt over van FC Oss en tekent voor drie jaar in de Grolsch Veste.



De oud-speler van Ajax, RC Genk en FC Eindhoven reageert op de website van de Tukkers: "Ik ben erg blij met deze nieuwe stap. FC Twente is een fantastische club met een machtig mooi stadion en een fanatieke aanhang. Aan de gesprekken met Jan van Halst en René Hake heb ik een prettig en positief gevoel overgehouden. We hebben gesproken over de manier van spelen en mijn rol daarin. De Eredivisie is natuurlijk een stap hoger voor mij en dat zie ik als een mooie uitdaging om zo zelf ook weer naar een hoger niveau te groeien. Ik kijk uit naar de eerste training van zaterdag en heb veel zin om hier aan het nieuwe seizoen te beginnen."



Technisch manager Jan van Halst vult aan: "We zijn blij dat Tom komend seizoen het shirt van FC Twente draagt. Hij heeft vorig seizoen laten zien een ‘echte’ spits te zijn. Bovendien is Tom een jongen met een goed karakter, die erop gebrand is om ook in de Eredivisie te laten zien wat hij in huis heeft. Dat is een mooie uitdaging. Goed dat hij direct bij het begin van de voorbereiding kan aansluiten."



Het afgelopen seizoen scoorde Boere 33 goals in 38 officiële optredens voor Oss.