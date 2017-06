'Gunner' mikt op transfer: "Geen zin in nog zo'n seizoen"

Lucas Pérez is geen zekerheidje bij Arsenal en overweegt daarom een transfer te maken. De Spaanse aanvaller hoopt met name op een aanbieding van Sevilla.



"Wie zou er niet graag voor Sevilla willen spelen?", vertelt Pérez aan Estadio Deportivo. "Ik ben momenteel op vakantie, heb weinig contact met andere en heb geen idee hoe de zaken ervoor staan. Maar ik heb in ieder geval geen zin in nog zo'n seizoen."



De 'Gunner' vervolgt: "Zowel de club als de trainer heeft mij al die tijd heel goed behandeld. Arsène Wenger is altijd open en eerlijk geweest, maar ik wil spelen. Het komende seizoen is er een WK. Ik moet minuten maken om in aanmerking te komen voor het Spaanse elftal."