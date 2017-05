'Chelsea komt naar ArenA voor onderhandelingen'

Centrumverdediger Davinson Sánchez komt de laatste tijd wel heel erg vaak in het nieuws. Zo heel gek is dat niet, want de Colombiaan wordt begeerd door een aantal ontzettend grote clubs. FC Barcelona en Real Madrid willen hem hebben, maar naar verluidt probeert Chelsea nu snel te schakelen.



De Engelse tabloid The Sun meldt dat de Londenaren reeds contact hebben opgenomen met directeur spelerszaken van Ajax Marc Overmars. Gezamenlijk zouden de partijen besloten hebben om na de Europa League-finale verder te praten. Na woensdag zou er dus een delegatie van de landskampioen van de Premier League naar Amsterdam komen voor onderhandelingen.



Naar verluidt heeft Ajax de vraagprijs van Sánchez vastgesteld op zo'n 25 miljoen euro. Om de concurrentie te verslaan zouden de Blues echter liefst veertig miljoen euro overhebben voor de Colombiaanse international. Klopt die informatie daadwerkelijk, dan zou Sánchez uit kunnen groeien tot de duurste Ajax-speler aller tijden. Op dit moment staat Arek Milik nog op nummer één. De spits vertrok in de afgelopen zomer voor ongeveer 32 miljoen euro naar het Italiaanse Napoli.