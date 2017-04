OFFICIEEL: FC Twente verlengt contract jeugdexponent tot 2020

Jelle van der Heyden heeft zijn contract bij FC Twente verlengd. De nieuwe verbintenis met de 21-jarige middenvelder loopt tot medio 2020. Van der Heyden tekende vrijdagmiddag in De Grolsch Veste zijn nieuwe contract in het bijzijn van Jan van Halst. Dat meldt de Eredivisionist via de officiële kanalen.



"Het geeft een goed gevoel dat de club hiermee het vertrouwen in mij uitspreekt. FC Twente is een mooie club om voor te spelen en ik ben hier prima op mijn plek. Als jeugdspeler ben ik naar de club gekomen en vergroeid met FC Twente. Ik heb met onder meer Jeroen, Hidde, Joachim en Peet in de jeugd samengespeeld en we hebben het er wel eens over dat het toch wel vrij bijzonder is om nu samen in het eerste te spelen. Ik weet dat ik het in mij heb om basisspeler bij FC Twente te worden en dat is voor komend seizoen mijn streven: een vaste plek in het eerste", vertelt de jonge voetballer op de clubwebsite.



Technisch directeur Jan van Halst is verheugd met de contractverlenging. "We zijn blij dat we Jelle voor langere tijd hebben weten te binden aan FC Twente", aldus de oud-voetballer. "We zien dat Jelle de potentie heeft om uit te groeien tot basisspeler en dit nieuwe contract is voor hem een extra uitdaging om dat te bewijzen. Na de contractverlengingen voor Jeroen van der Lely, Peet Bijen, de gebroeders Jensen en Jari Oosterwijk is het mooi dat we opnieuw een jongen van de club langer hebben vastgelegd."