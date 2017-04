Voormalig toptalent hoopt op contract bij FC Utrecht: 'Geweldig'

De carrière van Bilal Ould-Chikh verloopt waarschijnlijk niet helemaal zoals hij het graag gezien had. Het voormalig toptalent van FC Twente vertrok op jonge leeftijd naar de Portugese topclub Benfica, maar kwam er daar niet aan te pas. Inmiddels is hij negentien en hoopt hij op een contract bij FC Utrecht.



Ould-Chikh vertrok onlangs bij Benfica en zit sindsdien zonder club. Hij streek neer in de Domstad en stond woensdag voor het eerst op het trainingsveld met de ploeg van Erik ten Hag. "Geweldig om met het eerste mee te trainen op dit hoge niveau. Heel leuk om hier op het veld te staan", vertelt hij aan De Telegraaf.



Dit seizoen kan en mag Ould-Chikh sowieso nog niet in actie komen voor de ploeg van trainer Erik ten Hag. Trainen mag natuurlijk wel. "Ik hoop dat de komende tijd vaker te kunnen doen. Het zou mooi zijn als ik hier een contract kan tekenen."