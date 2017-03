'PSV en kamp Locadia praten over openbreken contract'

Jürgen Locadia is alweer enkele weken fit, maar werkt er nog hard aan om wekelijks te kunnen uitblinken. Mede om die reden kwam de PSV-aanvaller maandagavond tegen FC Eindhoven (0-5 zege) in actie namens Jong PSV.



Locadia scoorde zelfs in de stadsderby, zijn eerste doelpunt sinds de kampioenswedstrijd op 8 mei vorig jaar. "Ik hoop er dit seizoen nog een paar te maken, maar snap ook dat de trainer niet direct risico's wil nemen", laat de aanvaller weten aan het Eindhovens Dagblad. "Ik voel me nu in ieder geval volledig fit."



De PSV'er is met de clubleiding in gesprek over een verlenging van het contract. Locadia overweegt in te gaan op de aanbieding om tot medio 2021 bij te tekenen, al laat hij de gesprekken met Marcel Brands vooralsnog over aan zaakwaarnemer Kees Ploegsma junior.