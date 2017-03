'Ajax toont interesse in captain van nationale beloftenploeg'

Ajax zit momenteel natuurlijk nog volop in de titelrace. Toch is men in Amsterdam achter de schermen al volop bezig met de toekomst. Er moeten bijvoorbeeld nog meer pareltjes in de jeugdopleiding terecht komen.



Eén van de lijdende voorwerpen in die laatste ambitie, is Christian Makoun. De zeventienjarige centrale verdediger is vaste basisspeler en zelfs captain van Venezuela -17. In eigen land staat Makoun dan ook hoog aangeschreven. Berichten uit Chili schrijven dat Ajax hem na dit seizoen maar wat graag naar Nederland wil halen.



Makoun, die ook over de Kameroense nationaliteit beschikt, is speler van Zamora FC in Venezuela.





| #VinotintoSub17 | GOLAZO: Este fue el zapatazo de Christian Makoun que le otorgó la victoria y el pase al Hexagonal a Vzla. 🎥: @LaTeleTuya pic.twitter.com/WXwwLgeA78 — Crónica de Campeones (@EsDeCampeones) 2 maart 2017

Volgens berichten uit Chili zou Ajax interesse hebben in centrale verdediger en captain van Venezuela O17, Christian Makoun (17🇻🇪) — Yaya (@yaya_ajax) 11 maart 2017

Desde Chile me dicen que el Ajax de Ámsterdam habría mostrado interés por Christian Makoun, gran escuela y gran prospecto #Venezuela — Alex Yánez (@AlexYanez) 11 maart 2017

Gerucht Dit bericht is gebaseerd op bronnen waarvan niet kan worden bepaald of ze betrouwbaar zijn.

SoccerNews.nl wil u het nieuwtje echter niet onthouden. Lees en bediscussieer het bericht met plezier, maar neem het nieuws wel met een korreltje zout.