Raiola belooft Koeman: "Hij zal een nieuw contract tekenen"

Ronald Koeman heeft bij Everton in de persoon van Romelu Lukaku de beschikking over een absolute topspits. De Belg wordt regelmatig in verband gebracht met een transfer naar een grotere club, maar het lijkt er op dat het er niet van komt.



Zaakwaarnemer Mino Raiola laat weten dat de spits van Everton komende zomer geen grote transfer gaat maken.



"Lukaku zal een nieuw contract tekenen bij Everton en komende zomer niet vertrekken", laat Raiola weten aan TalkSport. "Er zijn geen problemen met de club en we willen graag samen verder", verduidelijkt de markante zaakwaarnemer. Everton heeft ambities en wil de top vier van Engeland graag bereiken. Daarmee komt Champions League-voetbal mogelijk in het vizier, al wordt dat dit seizoen een lastig verhaal.