Drietal hoopt op contract: "Als ADO dan komt, twijfel je niet"

Na Abel Tamata hebben ook Jan Wuytens, Danny Gorter en Guyon Fernandez zich als proefspeler gemeld bij ADO Den Haag. Het drietal hoopt een contract te verdienen bij de ploeg van Zeljko Petrovic.



Fernandez zegt er 'heel positief tegenaan' te kijken en rekent eind deze week op een beslissing. "Ik zou best snel al kunnen spelen. Natuurlijk kom je liever met wedstrijdritme ergens binnen, maar het voelt goed", aldus de oud-Feyenoorder, die tot 2008 ook al actief was namens de Haagse eredivisionist, in gesprek met Omroep West.



Ook Wuytens zit al een tijdje zonder club en dus kwam ADO als geroepen. "Ik was op een leeftijd dat ik graag een buitenlands avontuur wilde meemaken. Dat is niet gekomen en dan moet je schakelen. Als ADO dan komt, twijfel je niet." Gorter noemt ADO op zijn beurt 'een hele mooie club'. "Natuurlijk hoop ik op een contract."