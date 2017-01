Basel reageert op geruchten over transfer Boetius naar twee Eredivisionisten

Jean-Paul Boëtius maakte in de zomer van 2015 voor ongeveer twee miljoen euro de overstap van Feyenoord naar FC Basel. De Rotterdammer komt dit seizoen echter nog niet aan veel speeltijd toe en dus lijkt een verhuurperiode een logische optie.



De Zwitserse club heeft de Oranje-international daarom aangeboden bij PSV. De Eindhovenaren waren echter niet geïnteresseerd in de komst van de voormalig Feyenoorder. "We hebben laten weten dat we niet op het aanbod ingaan", vertelt technisch directeur Marcel Brands aan het Algemeen Dagblad.



De 22-jarige voetballer kwam dit seizoen slechts vijf keer in actie. In deze wedstrijden wist de vleugelaanvaller wel drie keer het net te vinden en leverde hij één assist af.



Update 13:10 uur

In de afgelopen weken werden zowel PSV als sc Heerenveen aan Jean-Paul Boëtius gelinkt. De flankspeler zou de Friezen echter hebben afgewezen, terwijl PSV heeft aangegeven niet op de aanbieding van FC Basel in te willen gaan.



De Zwitserse grootmacht reageert nu op de geruchten, en benadrukt dat het Boetius helemaal niet kwijt wil. "Wij zijn nog steeds overtuigd van zijn kwaliteiten, maar het is duidelijk dat hij niet tevreden is", wordt technisch directeur Georg Heitz geciteerd door het medium Blick. "We gaan hem aan zijn contract houden." En die loopt tot medio 2019.