Koeman spreekt klare taal over transfer: "Dan houdt het gewoon op"

Everton-manager Ronald Koeman probeert zijn selectie deze winter op meerdere posities te versterken. Dat lukt echter maar deels. De Nederlandse oefenmeester heeft eerlijk toegegeven dat hij Manchester United-aanvaller Memphis Depay dolgraag naar Everton wil halen, maar vertelt nu dat het een lastig verhaal wordt.



"Transfers in januari worden steeds lastiger", zei Koeman vrijdagmiddag tijdens zijn persconferentie. "Het is een spel tussen de koper en de verkoper. Soms is er snel overeenstemming, soms duurt het langer. Maar als een speler voor ons te duur is, dan houdt het gewoon op."



Het Manchester United van José Mourinho zou naar verluidt meer dan 20 miljoen euro voor Memphis vragen en de kans is groot dat Koeman dat wat te gortig vindt voor de Nederlandse vleugelaanvaller.