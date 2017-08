Fraser ontkent uitgaande transfer: "Ga uit van goede in de mens"

Vitesse-trainer Henk Fraser ontkent dat Eloy Room een vertrek bij Vitesse probeert te forceren. De goalie meldde zich deze week ziek bij de Arnhemse club, maar dat wil volgens Fraser niets zeggen.



"Ik ga uit van goede in de mens, zeker bij mijn spelers", zei de trainer van Vitesse tijdens de persconferentie in aanloop naar de strijd om de Johan Cruijff Schaal van zaterdagavond.



"Het ziet ernaar uit dat hij op korte termijn weer fit is", aldus Fraser, die zondag in De Kuip niet voor Room had gekozen. Deze van PSV overgekomen Remko Pasveer is hem in de voorbereiding voorbijgestreefd. Fraser: "Op dit moment kies ik voor Pasveer, maar ik ben geen helderziende en weet niet hoe het over twee maanden is."