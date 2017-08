'Dit is wat Messi vindt van de transfer van Neymar'

Waar Lionel Messi zijn contract bij FC Barcelona binnenkort gaat verlengen, kiest Neymar voor een vertrek naar Paris Saint-Germain. De Catalanen verdienen 222 miljoen euro aan de verkoop van Neymar, maar gaan er kwalitatief gezien wel op achteruit. De Argentijn (en andere spelers van Barça) zouden wel een beetje klaar zijn met de transfersaga.



Volgens het medium Sport was de relatie tussen Messi en Neymar aan het begin van het afgelopen seizoen nog heel erg goed, maar is hij op een gegeven moment wel verslechterd, omdat de Braziliaan alleen nog maar aan zichzelf is gaan denken. Messi zou het Neymar niet kwalijk nemen dat hij naar Paris Saint-Germain gaat, maar vindt wel dat de Braziliaan een minder groot spektakel van had moeten maken.



De sterspeler in het Camp Nou-stadion en zijn ploeggenoten willen vooral dat er snel een einde komt aan de onzekerheid, ze willen weten waar ze aan toe zijn, en rekenen het Neymar aan dat dit nog altijd niet gebeurd is. De Braziliaan heeft zich nog altijd niet uitgesproken over zijn megatransfer naar het Parc des Princes en de spelers van Barça vinden dat hij er een 'openbaar spektakel' van heeft gemaakt.