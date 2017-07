'PSV'er wijst transfer van 20 miljoen euro af'

PSV raakte in een eerder stadium al spelers als Jetro Willems, Héctor Moreno en Andrés Guardado kwijt aan Eintracht Frankfurt, AS Roma en Real Betis Sevilla. Onlangs konden we al lezen dat ook Gáston Pereiro in de belangstelling zou staan van een aantal clubs, en naar verluidt heeft de Uruguayaan nu zelf een megatransfer afgewezen.



Het Twitter-account Warrior of Uruguay komt met het nieuws dat Pereiro voor 20 miljoen euro naar een onbekende Russische club kon vertrekken. De multifunctionele speler, die in de aanval uit de voeten kan maar ook op het middenveld, zou een tijdje nagedacht hebben over de aanbieding, maar tot de conclusie gekomen zijn dat Rusland geen goede vervolgstap is voor zijn carrière.



De bron schrijft dat Pereiro financieel gezien veel beter geworden zou zijn van een deal, maar het sportieve aspect zou hem niet aangestaan hebben. Het is onbekend of er nog meer concrete interesse is voor de speler van PSV.





Gastón Pereiro (22) has reportedly turned down a €20M offer from a Russian club.



Pereiro felt the move would only benefit him economically. pic.twitter.com/L6dD3O09SC — Warriors of Uruguay (@UruguayanHeroes) July 29, 2017