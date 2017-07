'Cryptische Perisic en Spalletti zaaien twijfel over transfer'

Ivan Perisic speelde vorig seizoen een sterk jaar bij Inter Milan en dat kan de ex-speler van Club Brugge nu bekronen met een transfer naar Manchester United. De onderhandelingen tussen de clubs verlopen echter uiterst moeizaam, waardoor er voorlopig van een deal geen sprake is.



Al zorgde Perisic nu zelf toch voor wat twijfel. Hij postte op Instagram een foto waarop hij wacht in een luchthaven, met als bijschrijft 'Destination unknown'. Een hint naar een transfer of plaagt de Kroaat maar wat?



Ondertussen sprak ook trainer Luciano Spalletti geen al te duidelijke taal. "Jullie blijven zeggen dat Perisic wil vertrekken, maar ik moet eerst met de speler zelf spreken. Ik zal naar hem luisteren. Ik reken op hem voor volgend seizoen, maar ik wil zijn intenties kennen."