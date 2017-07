OFFICIEEL: Domper voor FC Twente, transfer van de baan

FC Twente hoopt zich nog altijd met Aron Sigurdarson te kunnen versterken, maar de onderhandelingen met zijn Noorse werkgever Tromsø verlopen bijzonder stroef. De Tukkers zagen een eerste bod onlangs al worden afwezen en volgens RTV Oost is nu ook een tweede bod naar de prullenmand verwezen.



Het zou gaan om een bod van ongeveer 250.000 euro. De Noorse club wil het dubbele hebben voor de international van IJsland; ruim 500.000 euro. Eerder deed Twente al een bod van een ton. Sigurdarson zou zelf hebben aangegeven graag naar Twente te vertrekken.



"Zoals ik al vaak heb gezegd: Twente is een geweldige kans en ik hoop dat het doorgaat. Ik hoop dat Tromso het geld krijgt dat ze voor mij willen en dat ik in een grotere competitie kan spelen", aldus de hoofdrolspeler in gesprek met iTromso.



Update 16:12 uur

FC Twente moet de komst van IJslands international Aron Sigurdarson definitief vergeten. Dat meldt Jan van Halst, directeur van de club, aan de TC Tubantia. Tromso eist immers meer dan een half miljoen euro.



"En zoveel geld hebben we niet. Dus we gaan uitzien naar een alternatief. Jammer, we hadden hem er graag bij gehad." Sigurdarson zelf wilde erg graag naar Enschede, maar hij zal dus teleurgesteld gaan worden.





