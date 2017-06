'Volgende grote PSV-transfer zit eraan te komen'

PSV sloeg al een ontzettend grote slag op de transfermarkt door buitenspeler Hirving Lozano naar het Philips Stadion te halen. Technisch directeur Marcel Brands is echter nog niet klaar, want ook middenvelder Marco van Ginkel moet naar Eindhoven komen. Het medium de Daily Star meldt dat die transfer eraan zit te komen.



De middenvelder zou namelijk op dit moment al onderhandelingen voeren over een contract bij PSV, de club die hem het afgelopen halve seizoen leende van de Blues. Dat zou betekenen dat Chelsea hem al heeft vrijgegeven. Eerder konden we nog lezen dat Brands creatief diende te zijn om Van Ginkel over te kunnen nemen. Klaarblijkelijk is hem dat gelukt, door Chelsea bijvoorbeeld een enorm doorverkooppercentage in het vooruitzicht te stellen.



Van Ginkel heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij het aankomende seizoen graag in Eindhoven wil spelen. Binnenkort kunnen we mogelijk al witte rook verwachten boven het Philips Stadion. Vooralsnog is PSV overigens niet op zoek naar een nieuwe centrumverdediger, ondanks het vertrek van Héctor Moreno naar AS Roma.