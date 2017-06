Rekik dolblij met fraaie transfer: "Maar kijk niet boos terug"

In 2015 stapte Karim Rekik nog over naar Olympique Marseille, maar dat werd geen doorslaand succes. Toch heeft hij nu een nieuwe, zeer fraaie transfer te pakken: naar Bundesliga-subtopper Hertha BSC.



"Speeltijd was mijn prioriteit. Ik heb de laatste vier maanden van het seizoen niet gespeeld en ben daarom erg gretig. Ik ben dolblij met deze kans. Hertha heeft grootse plannen en een mooie filosofie. De coach Pal Dardai wil met zeer hoge druk spelen en dat bevalt me zeer", vertelt Rekik aan L'Equipe.



In de winter werd er al een transfer voor de Nederlander verwacht, maar die bleef uit. "Ik wilde niet weglopen van de situatie, maar mijn waarde tonen op elke training. Ik heb zes maanden gevochten. In juni was het pas tijd om te vertrekken. Hertha is de juiste club voor mij, aangezien het in de Europa League uitkomt."



Zijn hoogtepunt weet Rekik simpel aan te wijzen: het doelpunt tegen Olympique Marseille. "Iedereen werd gek, dat had ik zo nog nooit gezien! Maar het waren wel twee ingewikkelde jaren. Ik heb vier coaches gehad en er waren ook drie verschillende managers. Ik heb wel altijd het geloof gehouden en trainde keihard. Ik moest klaar zijn als de kans voorbij zou komen. In het voetbal kan het snel gaan. Ik heb alles gegeven."



"Ik kijk niet met boosheid terug naar Marseille; ik heb genoten van mijn tijd en wens de club het beste. Ik vind Rudi Garcia ook een goede coach. We respecteren elkaar en ik accepteerde zijn keuze. Hij was altijd eerlijk tegen mij. We zaten op dezelfde golflengte", aldus de oud-PSV'er tot slot.