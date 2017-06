"Veel andere clubs hadden interesse in Zivkovic"

Richairo Zivkovic zet zijn loopbaan definitief voort bij het Belgische KV Oostende. Zijn nieuwe werkgever is zeer content met de 21-jarige spits van Ajax, dat hem afgelopen seizoen aan FC Utrecht verhuurde.



"Het betekent toch wel heel wat dat een jongen met dergelijk talent voor KV Oostende kiest. Veel andere clubs hadden immers interesse in Zivkovic", stelt technisch directeur Luc Devroe op de clubwebsite. "Zijn snelheid en gestalte zijn zijn belangrijkste troeven."



"Het is een ander type dan Dimata (die vermoedelijk vertrekt, red.), hij is iets groter, gaat niet zozeer in het duel, maar is bijzonder wendbaar", aldus Devroe. "Hij heeft nog een enorme ontwikkelingsmarge, ook al is hij nu al zeer trefzeker. Elke eredivisie-club had er schrik van, maar nu zal hij zich in België opnieuw moeten bewijzen. Daar heb ik evenwel alle vertrouwen in."