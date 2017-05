Amrabat reageert op mogelijke transfer naar Feyenoord

De geruchten over een transfer van Sofyan Amrabat naar Feyenoord worden steeds hardnekkiger. De middenvelder heeft nu tegenover Thierry Boon van de NOS gereageerd op de geruchten.



De 20-jarige voetballer zou nog niet hebben gesproken met de kersverse landskampioen. "Maar het is een schitterende club, ideale stap", liet de talentvolle voetballer weten. Ook zijn Nourdin Amrabat ziet de transfer van zijn kleine broertje wel zitten. "Als Feyenoord zich meldt, moet je er alles aan doen om die kant op te gaan", aldus Nourdin.





Sofyan Amrabat gesproken. Hij is niet in Kuip geweest, was eten met een vriend in Rotterdam. Heeft nog met niemand van #Feyenoord gesproken.