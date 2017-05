Streep door mooie transfer Tielemans om deze reden?

Youri Tielemans zou op weg zijn naar AS Monaco, dat 25 miljoen euro zou betalen voor de middenvelder van RSC Anderlecht. Maar er is een opvallende ontwikkeling bezig bij de Monegasken.



Leonardo Jardim, die door velen wordt aanzien als een zeer goede trainer die goed kan werken met jonge talenten, zou volgens Le Parisien de club wel eens kunnen verlaten. Jardim speelde dit seizoen de halve finale van de Champions League, de finale van de Ligabeker en zal kampioen van Frankrijk worden. Hij lijkt met Monaco aan het plafond te zitten.



De Portugese trainer ziet ook dat enkele spelers zeer grof wild zijn en de club zullen verlaten. Inter Milaan zou Jardim al een voorstel hebben gedaan en hij kan er 5 miljoen euro netto per jaar verdienen. Jardim heeft wel oren naar het voorstel en dat is mogelijk slecht nieuws voor Tielemans.